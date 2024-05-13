СПБ Биржа остановила торги из-за сбоя

СПБ Биржа 13 мая приостановила торги из-за технического сбоя

СПБ Биржа сообщила о приостановке 13 мая с 12:05 по московскому времени организованных торгов ценными бумагами из-за технического сбоя, сообщается на сайте площадки.

Причины возникшей проблемы сейчас выясняются, о времени возобновления торгов обещают сообщить дополнительно. Предыдущая остановка торгов на СПБ Бирже, которую также объясняли техническим сбоем, фиксировалась 29 декабря 2023 года.

Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа), остававшаяся единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями, попала под санкции США в начале ноября прошлого года. После того как биржа оказалась в SDN-листе, иностранные посредники приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или на перемещение ценных бумаг и потребовали от биржи провести процедуру комплаенс.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, СПБ Биржа сможет адаптироваться к новым условиям за счет новых сервисов и продуктов, а примером для нее смогут стать другие финансовые институты, которые уже столкнулись с санкциями и смогли приспособиться и развиваться.