Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:17, 29 декабря 2023Экономика

СПБ Биржа объяснила приостановку торгов ценными бумагами

Приостановку торгов ценными бумагами на СПБ Бирже объяснили техническим сбоем

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

СПБ Биржа объяснила приостановку торгов ценными бумагами в пятницу, 29 декабря, техническим сбоем. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

«Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — пояснили представители биржи.

На бирже обращались свыше 2000 акций и депозитарных расписок международных компаний, а также ценные бумаги ETF — инвестиционных фондов, зарегистрированных вне пределов России. Однако в начале декабря СПБ Биржа попала под санкции США. Из-за новых ограничений площадке стал недоступен рынок иностранных ценных бумаг: активы площадки в США блокируются, а американцам запрещаются финансовые операции и сделки с ними.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, Биржа сможет адаптироваться к новым условиями, планы по запуску новых сервисов и продуктов у нее есть. Примером для нее смогут стать другие финансовые институты, которые уже столкнулись с санкциями и смогли приспособиться и развиваться, отметила представитель регулятора.

Попавшая под американские санкции СПБ Биржа рассматривает варианты развития нового направления бизнеса — одним из вариантов может стать торговля криптовалютами, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако ряд экспертов сомневается, что торговая площадка сможет вернуться на тот же уровень доходов.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолеты ВСУ в зоне СВО. Пилот раскрыл детали боевой задачи

      Популярная российская блогерша рассказала о желании переехать «хоть куда-нибудь»

      Диетолог рассказала о полезных свойствах главного новогоднего продукта

      Российский хоккеист оформил хет-трик в матче НХЛ

      СПБ Биржа объяснила приостановку торгов ценными бумагами

      Северную Корею обвинили в подготовке провокаций против США и Южной Кореи

      Администрации Байдена предсказали «суперстрашный» 2024 год

      Россиянин расправился с бывшей возлюбленной за отказ возобновить отношения

      Минобороны России озвучило данные о получивших отсрочку от частичной мобилизации

      В Израиле признали вину за удары по Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости