Приостановку торгов ценными бумагами на СПБ Бирже объяснили техническим сбоем

СПБ Биржа объяснила приостановку торгов ценными бумагами в пятницу, 29 декабря, техническим сбоем. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

«Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — пояснили представители биржи.

На бирже обращались свыше 2000 акций и депозитарных расписок международных компаний, а также ценные бумаги ETF — инвестиционных фондов, зарегистрированных вне пределов России. Однако в начале декабря СПБ Биржа попала под санкции США. Из-за новых ограничений площадке стал недоступен рынок иностранных ценных бумаг: активы площадки в США блокируются, а американцам запрещаются финансовые операции и сделки с ними.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, Биржа сможет адаптироваться к новым условиями, планы по запуску новых сервисов и продуктов у нее есть. Примером для нее смогут стать другие финансовые институты, которые уже столкнулись с санкциями и смогли приспособиться и развиваться, отметила представитель регулятора.

Попавшая под американские санкции СПБ Биржа рассматривает варианты развития нового направления бизнеса — одним из вариантов может стать торговля криптовалютами, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако ряд экспертов сомневается, что торговая площадка сможет вернуться на тот же уровень доходов.