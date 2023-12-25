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10:57, 25 декабря 2023Экономика

Возможность СПБ Биржи развиваться под санкциями оценили

Набиуллина: обеспокоенности насчет судьбы СПБ Биржи у регулятора нет

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Обеспокоенности насчет судьбы СПБ Биржи у регулятора нет — площадка сможет развиваться в условиях санкций. Так возможную работу сервиса оценила глава Банка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РБК.

Биржа сможет адаптироваться к новым условиями, планы по запуску новых сервисов и продуктов у нее есть, отметила представитель регулятора. Примером для нее смогут стать другие финансовые институты, которые уже столкнулись с санкциями и смогли приспособиться и развиваться.

«Я уверена, что СПБ Биржа не будет здесь исключением. Она уже сейчас думает о новых сервисах, о новых продуктах. У нее есть и высокотехнологичная инфраструктура, и профессиональные компетенции. Поэтому у меня здесь нет обеспокоенности», — добавила Набиуллина.

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После включения в американский SDN-список СПБ Биржа временно перевела деньги и иностранные ценные бумаги на неторговые счета. Причиной стало прекращение обработки поручений зарубежными контрагентами. Ранее площадка была главным организатором торгов иностранными ценными бумагами в России. Из-за санкций активы площадки в США блокируются, а американцам запрещаются финансовые операции и сделки с ними.

Позднее биржа договорилась о разблокировке активов. Американцам предложат вывести СПБ Банк из-под контроля находящейся под санкциями СПБ Биржи за счет уменьшения ее доли в уставном капитале, уточнить генеральную лицензию OFAC для распространения ее действия на клиентов участников торгов и продления ее срока, а также издать специальную лицензию, позволяющую разблокировать активы клиентов.

СПБ Биржа, которая была единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями, из-за санкций может вернуться на срочный рынок. Сервис собирается запустить «много фьючерсов, в том числе на иностранные акции» или нишевые активы — например, фьючерсы на черные металлы, цемент и другие активы, отметили источники.

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      Вячеслав Агапов
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