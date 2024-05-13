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16:34, 13 мая 2024Бывший СССР

Родственник Бишимбаева возмутился вынесенным приговором суда

Фигурант дела Бишимбаева не согласился с вынесенным ему приговором
Куандык Бишимбаев

Куандык Бишимбаев. Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Родственник бывшего министра Казахстана Куандыка Бишимбаева Бахтжан Байжанов возмутился вынесенным ему приговором в суде, передает РИА Новости.

Суд приговорил Байжанова к четырем годам тюрьмы за укрывательство преступления, совершенного экс-чиновником Бишимбаевым.

Судья, завершая оглашение вердикта уточнила, есть ли у Байжанова вопросы по вынесенному приговору. «Честно, вот за что четыре года мне, невинному человеку?», — ответил он.

Вердикт приняли с учетом голосования присяжных заседателей,а Байжанов и Бишимбаев имеют право обжаловать приговор в течение 15 суток, уточнила судья.

Ранее стало известно, что суд присяжных приговорил бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве гражданской жены.

Процесс над Бишимбаевым начался в апреле 2024 года в Астане. Обвинение было предъявлено по статьям о лишении жизни с особой жестокостью и причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев.

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      Валентин Карант
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