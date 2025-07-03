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13:39, 3 июля 2025Мир

В Европе призвали вслед за Трампом прекратить поставки оружия Украине

Политик Филиппо: Европа должна вслед за Трампом прекратить военные поставки ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейские страны, следуя примеру президента США Дональда Трампа, должны прекратить военные поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ). С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Хватит! Давайте воспользуемся решением Трампа прекратить всю военную и финансовую поддержку Украины и установить мир!» — написал политик.

По словам Филиппо, европейцы продолжают спонсировать Киев, чтобы «все приближенные к режиму могли покупать роскошные виллы и машины по всему миру».

2 июля Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов ВСУ, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений.

Вот это да!
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