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13:44, 3 июля 2025Россия

Появились подробности о личности погибшего под Курском замглавкома ВМФ России

Погибшего под Курском замглавкома ВМФ Гудкова назвали морпехом с авторитетом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Кожемяко | официально»

Погибший под Курском заместитель главкома Военно-морского флота (ВМФ) России генерал-майор Михаил Гудков — морпех с боевым авторитетом. Эти подробности о личности замглавкома Гудкова появились в Telegram-канале «Военная хроника».

По информации авторов издания, Гудков не был кабинетным офицером — его назвали командиром, которого уважали подчиненные и знали на передовой.

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«За его плечами — командование 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты, участие в активных фазах СВО, в том числе на ключевых направлениях», — сообщили в «Военной хронике».

Одним из первых о трагедии сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В Минобороны подтвердили смерть Гудкова. Вместе с Гудковым под удар попал офицер Нариман Шихалиев — он также не выжил.

Вот это да!
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