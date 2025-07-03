Появились подробности о личности погибшего под Курском замглавкома ВМФ России

Погибшего под Курском замглавкома ВМФ Гудкова назвали морпехом с авторитетом

Погибший под Курском заместитель главкома Военно-морского флота (ВМФ) России генерал-майор Михаил Гудков — морпех с боевым авторитетом. Эти подробности о личности замглавкома Гудкова появились в Telegram-канале «Военная хроника».

По информации авторов издания, Гудков не был кабинетным офицером — его назвали командиром, которого уважали подчиненные и знали на передовой.

«За его плечами — командование 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты, участие в активных фазах СВО, в том числе на ключевых направлениях», — сообщили в «Военной хронике».

Одним из первых о трагедии сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В Минобороны подтвердили смерть Гудкова. Вместе с Гудковым под удар попал офицер Нариман Шихалиев — он также не выжил.