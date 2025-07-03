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13:31, 3 июля 2025Россия

В Минобороны подтвердили гибель заместителя главкома ВМФ России

Минобороны России: Заместитель главкома ВМФ Гудков погиб в курском приграничье
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Минобороны России подтвердило гибель заместителя главкома Военно-морского флота (ВМФ) России, генерал-майора Михаила Гудкова в курском приграничье. Сообщение ведомство опубликовало в Telegram.

Как уточнило ведомство, Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из районов Курской области. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что расположение штаба частей морской пехоты под Курском, где находился Гудков, могло быть раскрыто радиоразведкой Украины.

О гибели замглавы ВМФ России в боях под Курском 3 июля сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его данным, также погиб офицер Нариман Шихалиев. Чиновник подчеркнул, что много общался с Гудковым, и назвал его «сильным духом воином, который не представлял себя нигде, кроме флота».

Одной из последних задач Гудкова было участие в реформе сил морской пехоты. Кроме того, он курировал все береговые войска и подразделения морской пехоты ВМФ.

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