Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:38, 3 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали правила питания при высокоинтенсивных тренировках

Тренер Набиева: Ошибки в питании ухудшат результат от интенсивных тренировок
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tempura / Getty Images

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), функциональный тренинг, кроссфит, фитбоксинг требуют особого подхода к питанию, так как ошибки в рационе могут привести к травмам и ухудшат результат от нагрузок, предупредила Адель Набиева, старший тренер сети студий фитбоксинга Hawaii Fitboxing. Каких же правил в питании стоит придерживаться предпочитающим подобные виды тренинга россиянам, она рассказала «Ленте.ру».

Главным правилом питания при интенсивных тренировках Набиева назвала гидратацию. «Обезвоживание организма резко снижает производительность и увеличивает риск перегрева. Пейте воду до, во время (маленькими глотками) и после тренировки. Для занятий дольше 60-75 минут или в условиях жары можно добавить изотоник с электролитами, но вода — основа», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023

Также тренер призвала не игнорировать «окно возможностей» до тренировки и за 1,5-2 часа до занятия есть пищу, богатую сложными углеводами, например, овсянку, гречку, цельнозерновой хлеб, фрукты, и умеренным количеством белка (творог, йогурт, яйцо, куриная грудка или индейка).

Углеводы — основное топливо для эффективной работы в зале. Белок, в свою очередь, подготовит мышцы к нагрузке. Жиры и клетчатка в меню перед тренировкой должны содержаться в минимальном количестве, поскольку они замедляют пищеварение и могут вызвать дискомфорт во время выполнения упражнений

Адель Набиеватренер

В течение 30-60 минут после тренировки Набиева посоветовала закрывать «углеводно-белковое окно» — это необходимо для пополнения запасов энергии и лучшего восстановления мышц.

Кроме того, по словам тренера, в рационе тех, кто предпочитает высокоинтенсивный тренинг, должно быть достаточное количество белка: в течение дня надо потреблять примерно 1,6-2,2 грамма на килограмм веса человека, распределяя его равномерно по приемам пищи. Также специалист посоветовала не забывать про полезные жиры и микронутриенты, так как они жизненно важны для гормонального баланса и здоровья суставов.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие жиросжигающие упражнения. На улице тренер рекомендовала бегать, ездить на велосипеде и прыгать на скакалке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заместитель главкома ВМФ России погиб в курском приграничье. ВСУ нанесли ракетный удар по штабу с офицерами

    Россиянки порассуждали о плохо целующихся мужчинах

    Набиуллина не исключила снижение ключевой ставки в июле при одном условии

    Россиянка решила засудить МВД из-за ошибки в загранпаспорте и выиграла дело

    Устроившего резню в больнице Иркутска россиянина доставили на допрос

    Российские войска развили наступательный успех в Запорожской области

    В России заявили о диверсионной сети ВСУ в Усть-Луге после взрыва танкера у берегов Ливии

    Место взрыва в Луганске попало на видео

    Концерт Эмина отменили по неизвестным причинам

    Челябинский рабочий выиграл в лотерею после сна жены о рыжем пауке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости