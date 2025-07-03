Россиянам назвали правила питания при высокоинтенсивных тренировках

Тренер Набиева: Ошибки в питании ухудшат результат от интенсивных тренировок

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), функциональный тренинг, кроссфит, фитбоксинг требуют особого подхода к питанию, так как ошибки в рационе могут привести к травмам и ухудшат результат от нагрузок, предупредила Адель Набиева, старший тренер сети студий фитбоксинга Hawaii Fitboxing. Каких же правил в питании стоит придерживаться предпочитающим подобные виды тренинга россиянам, она рассказала «Ленте.ру».

Главным правилом питания при интенсивных тренировках Набиева назвала гидратацию. «Обезвоживание организма резко снижает производительность и увеличивает риск перегрева. Пейте воду до, во время (маленькими глотками) и после тренировки. Для занятий дольше 60-75 минут или в условиях жары можно добавить изотоник с электролитами, но вода — основа», — подчеркнула она.

Также тренер призвала не игнорировать «окно возможностей» до тренировки и за 1,5-2 часа до занятия есть пищу, богатую сложными углеводами, например, овсянку, гречку, цельнозерновой хлеб, фрукты, и умеренным количеством белка (творог, йогурт, яйцо, куриная грудка или индейка).

Углеводы — основное топливо для эффективной работы в зале. Белок, в свою очередь, подготовит мышцы к нагрузке. Жиры и клетчатка в меню перед тренировкой должны содержаться в минимальном количестве, поскольку они замедляют пищеварение и могут вызвать дискомфорт во время выполнения упражнений Адель Набиева тренер

В течение 30-60 минут после тренировки Набиева посоветовала закрывать «углеводно-белковое окно» — это необходимо для пополнения запасов энергии и лучшего восстановления мышц.

Кроме того, по словам тренера, в рационе тех, кто предпочитает высокоинтенсивный тренинг, должно быть достаточное количество белка: в течение дня надо потреблять примерно 1,6-2,2 грамма на килограмм веса человека, распределяя его равномерно по приемам пищи. Также специалист посоветовала не забывать про полезные жиры и микронутриенты, так как они жизненно важны для гормонального баланса и здоровья суставов.

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