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13:36, 3 июля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали неожиданную причину проблем с сердцем

Врач Агапкин заявил, что острая еда может спровоцировать тахикардию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evgeniy Kalinovskiy / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную причину проблем с сердцем. Об этом он рассказал в выпуске, доступном на платформе «Смотрим».

Одна из участниц программы положительно ответила на вопрос о том, может ли острая еда спровоцировать тахикардию. Агапкин согласился с женщиной. «Есть исследования, которые показывают, что сердцебиение после употребления острой пищи увеличивается примерно на десять процентов», — заявил реабилитолог.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о простом тесте, который поможет определить проблемы с сердцем. Она призвала россиян попробовать подняться по лестнице до четвертого этажа. По словам врача, у человека со здоровым сердцем не должно быть одышки.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников назвал мощнейший фактор, влияющий на развитие болезней сердца. Таковым он счел повышенное содержание сахара в крови.

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