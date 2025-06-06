Малышева раскрыла простой тест для определения проблем с сердцем

Малышева: Тест с подъемом по лестнице поможет определить проблемы с сердцем

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале призвали россиян пройти простой тест, чтобы определить, есть ли у них проблемы с сердцем. Выпуск с рекомендациями специалистов доступен на сайте телеканала.

Малышева объяснила, что для первого теста необходимо подняться по лестнице. Если человек может дойти до четвертого этажа без остановок и одышки, то его сердце и сосуды в норме. «Если вы не прошли этот тест, это говорит о том, что есть большие проблемы в сердце. Вы на грани инфаркта», — предупредила Малышева. Таких людей врачи призвали обязательно записаться на прием к кардиологу.

Кроме того, Малышева призвала россиян каждый день измерять артериальное давление. Она напомнила, что нормальным считается значение 120 на 80 миллиметров ртутного столба.

Ранее Малышева назвала россиянам три недорогих продукта, продлевающих жизнь. К таким она отнесла фасоль, чечевицу и сою.