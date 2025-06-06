Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:37, 6 июня 2025Интернет и СМИ

Малышева раскрыла простой тест для определения проблем с сердцем

Малышева: Тест с подъемом по лестнице поможет определить проблемы с сердцем
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Monthira / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале призвали россиян пройти простой тест, чтобы определить, есть ли у них проблемы с сердцем. Выпуск с рекомендациями специалистов доступен на сайте телеканала.

Малышева объяснила, что для первого теста необходимо подняться по лестнице. Если человек может дойти до четвертого этажа без остановок и одышки, то его сердце и сосуды в норме. «Если вы не прошли этот тест, это говорит о том, что есть большие проблемы в сердце. Вы на грани инфаркта», — предупредила Малышева. Таких людей врачи призвали обязательно записаться на прием к кардиологу.

Кроме того, Малышева призвала россиян каждый день измерять артериальное давление. Она напомнила, что нормальным считается значение 120 на 80 миллиметров ртутного столба.

Ранее Малышева назвала россиянам три недорогих продукта, продлевающих жизнь. К таким она отнесла фасоль, чечевицу и сою.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы отказались без объяснения причин». Обмен телами военных в формате «6000 на 6000» с Киевом сорвался

    В России спасли потерявшегося на горе туриста с собакой

    Подросток спас выпавшую из окна двухлетнюю девочку в российском городе

    Токаев призвал реформировать ООН

    Трое мужчин изнасиловали соседку в Москве

    Анонимный донор спас семь жизней благодаря своим органам

    Известный комик раскрыл подробности прохождения российской границы

    В России отреагировали на заявление Зеленского о ночных атаках словами «А нас за що?»

    Дети в российском регионе устроили «выпускной» для краснокнижных черепах

    В США обвинили Зеленского в попытке срыва переговоров с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости