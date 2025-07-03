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13:42, 3 июля 2025Россия

Хинштейн отреагировал на гибель замглавкома ВМФ под Курском

Хинштейн: Бригаду Гудкова перебрасывали на самые сложные направления
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Бригаду заместителя главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) Михаила Гудкова, который погиб в Курской области, перебрасывали на самые трудные направления. Об этом написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Он был Героем и погиб как Герой. Как замглавком он не обязан был находиться на позициях, но не мог оставить своих военнослужащих. Обязательно увековечим память Гудкова на Курской земле, за которую он отдал жизнь», — написал Хинштейн.

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По его словам, Гудков после того, как стал заместителем главнокомандующего ВМФ, лично выезжал в части и находился на позициях. 155-я бригада выполняла все задачи, которые казались недостижимыми, добавил Хинштейн и подчеркнул, что военнослужащие бригады демонстрировали беспримерный героизм.

Гудков, по сообщению Минобороны, погиб 2 июля во время боевой работы в одном из районов Курской области. Генерал-майор должен был участвовать в реформе сил морской пехоты, его местоположение под Курском могло быть раскрыто радиоразведкой Украины.

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