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10:53, 16 мая 2024Экономика

В России захотели упростить открытие счетов в банке

Финразведка обсудит с банками возможность открытия счетов без визита клиента

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Россиянам захотели дать возможность открытия счетов без визита в банк. О том, что в стране захотели упростить получение банковских услуг, сообщает РБК.

Ассоциация банков России (АБР) предложила Росфинмониторингу разрешить клиентам открывать счета без посещения банка, если ранее они уже прошли личную проверку в другой кредитной организации. Для этого необходимы изменения в «антиотмывочном» 115-ФЗ, который не позволяет принимать на обслуживание новых клиентов без их личного присутствия.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, возможность открытия счетов без визита в банк будет работать в том случае, если организации согласятся обмениваться данными клиентов. Подобный механизм работает на финансовых маркетплейсах. Организации могут принимать на обслуживание новых клиентов удаленно. Финразведка такое предложение концептуально поддержала, однако заявила о необходимости обсудить его востребованность на рынке.

«Для комплексной оценки рисков необходимо получение дополнительной информации от инициаторов предложения, а также привлечение к его обсуждению иных заинтересованных ведомств и организаций», — пояснили в финразведке.

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Банки стремятся упростить процедуру открытия счетов ради сокращения траты времени клиента на формальные процедуры. В свою очередь, это снизит траты на привлечение новых клиентов. По мнению партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, данный механизм может заинтересовать занятых людей, жителей удаленных районов и людей с ограниченной подвижностью. По словам директора юридической группы «Яковлев и партнеры» Марии Яковлевой, передача данных между банками требует надежных механизмов защиты от утечек и несанкционированного доступа, в противном случае упрощение открытия счетов может увеличить риски мошенничества.

Ранее Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в область регулирования антиотмывочного законодательства. От площадки захотели предоставления информации об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Сейчас эти сведения финразведка запрашивает у банков. Включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства финразведка хочет для возможности направлять ей запросы и получать запрашиваемые данные.

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      Вячеслав Агапов
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