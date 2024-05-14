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02:18, 14 мая 2024Экономика

Оператора карт «Мир» захотели привлечь к борьбе с отмыванием

Финразведка предложила привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress

Росфинмониторинг (РФМ) выступил с предложением включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в область регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления информации об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в настоящее время эти сведения финразведка запрашивает у банков. Как указал собеседник РБК, сейчас НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, так как не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы.

Росфинмониторинг призвал включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у финразведки имелась возможность направлять ему запросы и получать запрашиваемые данные.

Ранее стало известно, что Маврикий ведет работу по введению в стране карт «Мир». Об этом заявил посол РФ в африканской стране Константин Климовский.

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      Маргарита Пименова
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