Оператора карт «Мир» захотели привлечь к борьбе с отмыванием
Росфинмониторинг (РФМ) выступил с предложением включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в область регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления информации об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что в настоящее время эти сведения финразведка запрашивает у банков. Как указал собеседник РБК, сейчас НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, так как не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы.
Росфинмониторинг призвал включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у финразведки имелась возможность направлять ему запросы и получать запрашиваемые данные.
Ранее стало известно, что Маврикий ведет работу по введению в стране карт «Мир». Об этом заявил посол РФ в африканской стране Константин Климовский.