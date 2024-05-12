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01:34, 12 мая 2024Экономика

Еще одна страна раскрыла планы по введению карт «Мир»

Посол Климовский: Маврикий работает над введением карт «Мир»

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Маврикий ведет работу по введению в стране карт «Мир». Об этом сообщил посол России в африканской стране Константин Климовский в беседе с ТАСС.

«Власти Маврикия действительно имеют такие планы, однако сказать с полной уверенностью, что расплачиваться по картам "Мир" можно будет уже в 2024 году, пока сложно», — сказал Климовский.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом заявил, что использование в Лаосе карт российской платежной системы «Мир» будет способствовать росту туристического потока в страну из России. Она заработала в стране в ноябре 2023 года.

В данный момент карты «Мир» принимают в Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии. В свою очередь, в Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане и Таджикистане, а также на Кубе платежная система работает с ограничениями.

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      Евгений Силаев
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