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17:07, 9 мая 2024Путешествия

Путин спрогнозировал рост российского туристического потока в Лаос

Путин: использование карт «Мир» в Лаосе повысит поток российских туристов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Использование в Лаосе карт российской платежной системы «Мир» будет способствовать росту туристического потока в страну из России. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом, передает ТАСС.

Для держателей карт «Мир» в Лаосе расширили возможности использования. Российская платежная система заработала там в ноябре 2023 года.

Также Путин отметил рост торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Россию для участия в параде Победы 9 мая.

Лаос также находится в списке стран с прямыми рейсами из России.

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      Любовь Ширижик
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