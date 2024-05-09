Путин спрогнозировал рост российского туристического потока в Лаос
Путин: использование карт «Мир» в Лаосе повысит поток российских туристов
Использование в Лаосе карт российской платежной системы «Мир» будет способствовать росту туристического потока в страну из России. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом, передает ТАСС.
Для держателей карт «Мир» в Лаосе расширили возможности использования. Российская платежная система заработала там в ноябре 2023 года.
Также Путин отметил рост торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Россию для участия в параде Победы 9 мая.
Лаос также находится в списке стран с прямыми рейсами из России.