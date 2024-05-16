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11:15, 16 мая 2024Россия

В российском регионе объявили опасность ракетного удара

Губернатор Гладков: в Белгороде и его пригороде объявлена ракетная опасность

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Белгороде и Белгородском районе объявили опасность ракетного удара. Об этом написал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

Мэрия Белгорода в Telegram-канале также сообщила об объявленной ракетной опасности в Шебекинском городском округе. Власти призвали не подходить к окнам и по возможности оставаться дома.

В ночь на четверг, 16 мая, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету «Точка-У» и один дрон над Белгородской областью. Кроме того, силы ПВО перехватили или уничтожили шесть дронов над Крымом, два беспилотника — над Тульской областью, по одному летательному аппарату — над Калужской и Брянской областями.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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