69-я параллель
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22:33, 16 мая 202469-я параллель

В российском регионе появилась вакансия с зарплатой 620 тысяч рублей

В Мурманской области появилась вакансия капитана с зарплатой 620 тысяч рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Мурманской области появилась вакансия капитана научно-исследовательского судна с зарплатой 620 тысяч рублей. Об этом сообщается на портале поиска работы.

Из описания вакансии следует, что для получения работы в регионе кандидату нужно иметь дипломы капитана и оператора Глобальной морской системы связи при бедствии. Также у претендента должен быть сертификат оператора системы динамического позиционирования (DP Unlimited Certificate). Будущему капитану также предстоит пройти медицинскую комиссию.

В свою очередь, работодатель обещает зарплату в 626 тысяч рублей и устройство по Трудовому кодексу России.

Посадка на суда будет осуществляться в портах Мурманска, Владивостока и порту Корсаков.

Ранее сообщалось, что в Норильске появилась вакансия «продавца солнечных дней».

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      Марк Леонов
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