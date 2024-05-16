17-летняя россиянка захотела сделать селфи и сорвалась со скалы

В Сахалинской области девушка захотела сделать селфи и сорвалась со скалы

В Сахалинской области 17-летняя девушка захотела сделать селфи и сорвалась со скалы. Она приземлилась головой на камни, об этом стало известно Telegram-каналу Amur Mash.

Как выяснило издание, все произошло в Долинском районе. Компания российских подростков ночью решила прийти на Быковские пороги — в прошлом достопримечательность была дамбой для водопада. Несовершеннолетние двигались по краю пропасти, освещая путь при помощи телефонов, и намеревавшаяся сделать селфи на высоте старшеклассница упала вниз.

Друзья потерпевшей вызвали на место экстренные службы, случившимся также заинтересовались следователи. Несовершеннолетняя получила множественные переломы: у нее сломана в нескольких местах нижняя челюсть, верхняя челюсть, носовые пазухи и глазницы. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.

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