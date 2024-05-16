В сети восхитились внешностью 49-летней ведущей в купальнике

Популярная американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен снялась в откровенном купальнике и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,5 миллиона подписчиков.

49-летняя знаменитость позировала перед камерой, сидя на диване с подогнутыми под себя ногами. В свою очередь, она надела слитный черный купальник, украшенный серебристыми стразами, который обнажал часть бюста, бедер и спины. Также инфлюэнсерша распустила волосы, разделив их на прямой пробор, и подчеркнула губы розовым блеском, а глаза — черными стрелками.

Поклонники оценили внешность ведущей в комментариях. «По-прежнему прекрасна», «Восхитительная», «Истинная красота», «Очень сексуальная», — отметили фанаты.

В апреле популярная британская телеведущая Майя Джама также снялась в откровенном наряде у бассейна