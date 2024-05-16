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16:37, 16 мая 2024Мир

В США заявили о достижении Россией цели на Украине

Экс-разведчик Риттер: Россия достигла своей цели по уничтожению ВСУ в ходе СВО

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Россия достигла своей цели по уничтожению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу George Galloway MP.

«Россия добилась огромного успеха. Она достигла своей цели — измотала украинцев так, что у них больше не осталось резервов живой силы», — сказал он.

Риттер подчеркнул, что российские военные смогли нанести удар не только по ВСУ, но и по НАТО, которая вложила сотни миллиардов долларов в помощь Киеву.

Ранее полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон отметил, что помощь Вашингтона, выделенная Украине, не смогла остановить наступление Вооруженных сил (ВС) России, так как была оказана с задержкой.

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      Семен Александров
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