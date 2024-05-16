В США заявили об опасности для Киева из-за смены главы Минобороны России

NYT: назначение Белоусова главой Минобороны РФ представляет опасность для Киева

Решение президента России Владимира Путина снять Сергея Шойгу с должности министра обороны и назначить на его место Андрея Белоусова является крайне опасным для Киева, сообщает газета The New York Times (NYT).

«Устроенные Путиным перестановки в Минобороны представляют опасность для Украины. В конечном счете, кадровые игры указывают на большие перемены в армии», — пишет издание.

По мнению автора статьи, Белоусову удастся добиться повышения эффективности российского военно-промышленного комплекса (ВПК), обеспечивающего потребности войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он также напомнил о том, ВС РФ продолжают успешно продвигаться внутрь подконтрольных Киеву территорий.

Ранее Путин заявил, что Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера, должен продолжать заниматься экономическими вопросами на своем новом посту.