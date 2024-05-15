Путин призвал нового министра обороны заниматься экономикой

Путин призвал главу Минобороны Белоусова продолжать заниматься экономикой

Министр обороны России Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера, должен продолжать заниматься экономическими вопросами на своем новом посту. С подобным призывом выступил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства напомнил, что Белоусов на протяжении своей профессиональной карьеры занимался именно экономическими вопросами и проблемами. Так, в 2012-2013 годах он был министром экономического развития России, а до этого, в 2006-2008-м, занимал должность заместителя главы ведомства.

Он добавил, что продолжение работы Белоусова над экономическими вопросами будет иметь «очень важное» значение. «Надеюсь, что с позиции министра обороны он (Белоусов — прим. «Ленты.ру») будет иметь в виду то, чем занимался всю жизнь — экономикой», — резюмировал Путин.

Ранее президент России потребовал не допустить перехода национальной экономики на военные рельсы. В частности, он призвал власти и промышленные предприятия не создавать перекосов в ключевых секторах ВВП. Для этого глава государства попросил оборонные заводы диверсифицировать ассортимент выпускаемой продукции и производить больше товаров для гражданских нужд.