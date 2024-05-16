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13:28, 16 мая 2024Бывший СССР

В ВСУ назвали причину массового уклонения от мобилизации

Военный ВСУ Ронин: люди бегут от мобилизации из-за некомпетентного командования

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Основной причиной уклонения от мобилизации на Украине является нежелание людей попасть во власть некомпетентного командования. Об этом сообщил военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Ронин, его слова приводит издание «Зеркало недели».

«Потому что многие приказы откровенно безумные. В погоне за крестиками и стрелочками на карте некоторые командиры не заботятся о своих людях в принципе», — сказал Ронин.

По его словам, если командование посылает солдата в какой-то окоп и говорит, что там никого нет, то там точно есть противник. Поэтому опытные военнослужащие никогда не оспаривают приказы начальства, но при этом не выполняют их и отсиживаются в укрытиях.

Он также рассказал, что одного командира лишили звания за отказ отправлять на штурм 18 человек, оставшихся у него в подчинении.

Ранее в ВСУ ситуацию на фронте описали фразой «оружие есть, стрелять некому». Если эта ситуация продолжится, то украинский фронт рухнет.

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      Илья Таксюр
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