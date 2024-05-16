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16:34, 16 мая 2024Силовые структуры

Велосипедист-закладчик катался по парку в Москве и попал под колеса полицейскому

В Москве силовик случайно задавил велосипедиста-закладчика в Тропаревском парке

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве полицейский на патрульной машине случайно задавил закладчика, который катался по Тропаревскому парку на велосипеде. Об этом стало известно «МК».

По данным издания, все произошло вечером в среду, 15 мая. Силовик патрулировал территорию на служебном автомобиле, а рядом с ним по дороге ехал велосипедист. В какой-то момент второй участник дорожного движения потерял управление и упал прямо под колеса полицейскому. Велосипедист не выжил.

Позже оказалось, что с собой у 36-летнего потерпевшего было пять пакетиков с наркотическим веществом. Его мать косвенно подтвердила предположения полицейских. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют, с какой целью мужчина ездил в тот вечер в парк.

Ранее неизвестные организовали наркошоп у памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в столице.

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      Олеся Мицкевич
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