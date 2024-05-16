Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ неуправляемыми ракетами

Пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении экипажем боевого вертолета Ка-52М опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью неуправляемых авиаракет, передает РИА Новости.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр"», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что после проведенной атаки вертолет выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки, после чего вернулся на аэродром, с которого был совершен вылет.

Ранее стало известно, что артиллерия Вооруженных сил России (ВС РФ) группировки «Север» нанесла массированные удары по позициям ВСУ.