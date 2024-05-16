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05:17, 16 мая 2024Бывший СССР

Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ неуправляемыми ракетами

Фото: Нина Падалко / РИА Новости / Пресс-служба ОАК

Пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении экипажем боевого вертолета Ка-52М опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью неуправляемых авиаракет, передает РИА Новости.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр"», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что после проведенной атаки вертолет выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки, после чего вернулся на аэродром, с которого был совершен вылет.

Ранее стало известно, что артиллерия Вооруженных сил России (ВС РФ) группировки «Север» нанесла массированные удары по позициям ВСУ.

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      Марина Совина
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