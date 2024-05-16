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17:03, 16 мая 2024Россия

Власти высказались об увольнении всех медиков двух отделений российской больницы

Депздрав Тюменской области провел переговоры с уволившимися работниками скорой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Департамент здравоохранения Тюменской области провел переговоры с уволившимися работниками больницы скорой медицинской помощи в Нижней Тавде. Об этом сообщается на странице депздрава в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению чиновников, встреча проходила напрямую с медиками, написавшими заявления об увольнении, руководство медучреждения не присутствовало при переговорах.

«Все озвученные спорные моменты являются решаемыми и будут устранены в кратчайшие сроки (...)
Директором департамента ситуация взята на личный контроль», — высказались власти об увольнении всех сотрудников двух отделений больницы.

О массовом увольнении врачей из больницы в Тюменской области сообщалось сегодня, 16 мая. Причиной того, что сразу 16 медиков подали заявления об увольнении, послужили нарушение трудовых прав работников, низкие зарплаты и конфликт с руководством больницы.

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      Марк Леонов
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