Власти высказались об увольнении всех медиков двух отделений российской больницы

Депздрав Тюменской области провел переговоры с уволившимися работниками скорой

Департамент здравоохранения Тюменской области провел переговоры с уволившимися работниками больницы скорой медицинской помощи в Нижней Тавде. Об этом сообщается на странице депздрава в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению чиновников, встреча проходила напрямую с медиками, написавшими заявления об увольнении, руководство медучреждения не присутствовало при переговорах.

«Все озвученные спорные моменты являются решаемыми и будут устранены в кратчайшие сроки (...)

Директором департамента ситуация взята на личный контроль», — высказались власти об увольнении всех сотрудников двух отделений больницы.

О массовом увольнении врачей из больницы в Тюменской области сообщалось сегодня, 16 мая. Причиной того, что сразу 16 медиков подали заявления об увольнении, послужили нарушение трудовых прав работников, низкие зарплаты и конфликт с руководством больницы.