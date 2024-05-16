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12:51, 16 мая 2024Бывший СССР

Во Львове полиция напала на велосипедистку за отказ показать документы

«Страна.ua»: во Львове полиция жестко задержала велосипедистку

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Во Львове полиция жестко задержала велосипедистку, отказавшуюся показать документы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Несколько полицейских напали на девушку, ехавшую по тротуару на велосипеде. Она сопротивлялась и кричала, ее друзья вступили в перепалку с патрульными.

Девушку повалили на землю, после чего посадили в полицейскую машину.

Свидетели сообщают, что велосипедистка отказалась показать документы по требованию полиции, поэтому ее доставили в участок для уточнения данных.

В патрульной полиции Львовской области заявили, что для проверки законности действий полицейских начато служебное расследование.

Ранее во Львове назвали законным похищение молодого человека пьяными сотрудниками военкомата.

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      Илья Таксюр
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