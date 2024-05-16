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13:17, 16 мая 2024Экономика

Волочкова отсудила у коммунальщиков миллионы рублей

Волочкова отсудила у коммунальщиков 4 млн рублей за затопленную квартиру

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова отсудила у коммунальщиков четыре миллиона рублей за затопленную квартиру. Об этом она рассказала в интервью «360».

Речь идет о квартире Волочковой в Санкт-Петербурге. Первый потоп произошел в 2018 году, когда по вине управляющей компании в доме протекла крыша. Тогда балерине пришлось делать дорогой ремонт. Ситуация повторилась в 2021 году.

«У меня вздулись паркетные полы, полностью были окна порушены. Я вынуждена была вызвать официальную экспертизу, которая определила ущерб на четыре миллиона рублей. Судебное производство длилось очень долго, и вот пару дней назад суд вынес решение, что мне управляющая компания должна выплатить этот ущерб, потому что я вынуждена была опять за свои деньги сделать этот ремонт», — рассказала Волочкова.

По словам бывшей примы Большого театра, УК отказывается платить деньги. Организация настаивает, что в потопе виноваты соседи балерины.

Ранее стало известно, что Волочкова поссорилась со своей дочерью Ариадной из-за квартиры. Балерина отказалась подарить жилье родственнице.

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