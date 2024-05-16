Володин порассуждал о большой войне с США и Европой

Володин: применение оружия Запада по городам России повлечет более мощный удар

Применение оружия Запада по мирным городам России повлечет более мощный удар российским вооружением — таким образом Москва сможет защитить жителей страны. Об этом в Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По заявлению парламентария, Украина пытается уговорить Вашингтон позволить ей применять американское оружие по территории России. «Этот путь ведет к трагедии, которая может затронуть все человечество», — порассуждал политик.

Володин добавил, что Западу следует сделать все, чтобы напряженность не переросла в «катастрофу мирового масштаба».

Ранее Вооруженные силы Украины уже атаковали Крым с помощью западного оружия — в ночь с 15 на 16 мая над Севастополем были уничтожены пять оперативно-тактических ракет ATACMS. Выпущенные по региону ракеты были оснащены кассетными боеприпасами.