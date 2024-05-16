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10:14, 16 мая 2024Россия

Воспитывавшая ребенка-инвалида россиянка лишилась накоплений из-за двойника

Жительница Сибири лишилась накоплений из-за тезки-двойника, их списали приставы

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Сибири воспитывающая ребенка с инвалидностью женщина лишилась накоплений из-за ошибки судебных приставов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП 124» по ссылкой на органы прокуратуры.

Со счета жительницы одной из деревень в Красноярском крае списали 95,5 тысячи рублей в счет оплаты задолженности за коммунальные платежи. При этом имуществом, за обслуживание которого были списаны денежные средства, россиянка никогда не владела.

Сибирячке удалось выяснить, что она лишилась денег из-за ошибки — должницей оказалась ее полная тезка. Каким образом управляющая компания смогла получить персональные данные другого человека, не имеющего отношения к двойнику, не уточняется. На защиту интересов женщины встала прокуратура, которая обратилась в суд и взыскала не только незаконно списанные денежные средства, но и добилась компенсации морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

Ранее похожий случай произошел в Подмосковье, где еще одна женщина оказалась в базе должников из-за двойника в другом регионе. Из-за этого судебные приставы арестовали счет женщины до уплаты долга — 300 тысяч рублей.

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      Алан Босиков
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