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10:18, 23 апреля 2024Россия

Россиянка узнала о долге в сотни тысяч рублей из-за двойника в другом регионе

Под Москвой женщина оказалась должна сотни тысяч рублей из-за двойника на Алтае

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жительница Московской области оказала в базе должников. Это произошло из-за двойника россиянки на Алтае, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, данные проживающей в Подмосковье женщины полностью совпадают с таковыми у жительницы Алтайского края. Из-за этого судебные пристава арестовали счет женщины до уплаты долга — 300 тысяч рублей.

Узнав о двойнике, жительница Подмосковья послала в Рубцовск — город, в котором открыто исполнительное производство — дополнительные сведения о себе. На просьбу россиянка снять с нее чужие долги она получила отказ.

Сама женщина заявила, что приставы не обратили внимания на то, что ее паспортные данные не совпадают с данными должника. Помимо этого, приставы якобы рекомендовали взыскателю исправить ошибку в месте рождения. Таким образом, сейчас должником по исполнительному производству считается именно женщина из Подмосковья. После этого ей закрыли выезд из России.

Ранее сообщалось, что жительница Коми засудила банк за поступавшие ей на протяжении года звонки. Россиянка была признана банкротом в начале 2023 года, при этом ей продолжали поступать звонки с требованием вернуть долг. Суд оштрафовал банк на 250 тысяч рублей. В пользу истца банк обязали выплатить еще три тысячи рублей.

ЖЗЛ

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