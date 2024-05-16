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12:22, 16 мая 2024Забота о себе

Врач перечислила доступные продукты для повышения выносливости

Эндокринолог Диляра Лебедева призвала есть бананы и морковь для выносливости

Фото: Unsplash

Эндокринолог Диляра Лебедева призвала есть бананы, морковь и другие продукты с калием для повышения силы и выносливости. В Telegram-канале врач перечислила доступные продукты, необходимые в рационе.

Доктор рассказала, что требующийся для слаженной работы организма калий находится не только в бананах, как многие привыкли думать. Он есть и в авокадо, зеленых листовых овощах, моркови, бобовых, цитрусовых, фисташках и черносливе. При недостатке этого микроэлемента человек ощущает постоянную усталость, слабость в мышцах, покалывание и онемение в конечностях.

Также при дефиците калия может развиться нарушение сердечного ритма, головокружение и проблемы с пищеварением, а также подняться давление

Диляра Лебедеваэндокринолог

Поэтому для профилактики проблем со здоровьем эндокринолог призвала разнообразить рацион питания перечисленными продуктами. В то же время врач предупредила, что избыток калия не менее опасен, чем его дефицит. Калий может негативно сказаться на работе почек, заключила врач.

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Ранее Лебедева рассказала, что танцы, прогулки и другая активность, приносящая удовольствие, помогут справиться со стрессом. Стресс вызывают гормоны норадреналин, кортизол и адреналин, однако мышцы во время активной работы способны сжигать их.

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      Вера Владзиевская
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