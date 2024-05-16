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08:31, 16 мая 2024Забота о себе

Врач указал на связь больных зубов и плохой эрекции

Фото: Diignat / Shutterstock / Fotodom

Заболевание десен, вызванное накоплением налета на зубах, может привести к проблемам в сексуальной жизни, предупредил фармацевт Аббас Канани. На связь проблем со здоровьем полости рта и плохой эрекции специалист указал в комментарии для Metro.

По словам врача, заболевание десен и пародонтит могут привести к развитию глубоких инфекций, провоцирующих хроническое воспаление, повреждение клеток организма, потерю костной ткани. К тому же инфекции повреждают выстилку кровеносных сосудов, в том числе и в половом члене, уточнил Канани.

«Когда эти клетки сосудов повреждаются, нарушается кровоток по всему телу, что приводит к эректильной дисфункции», — объяснил эксперт. Он также предупредил, что пародонтит является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперт обратил внимание на то, что избежать проблем со здоровьем можно, следуя простому правилу. Зубы необходимо чистить дважды в день пастой с фтором, а также следует ополаскивать рот после каждого приема пищи. «Не забывайте пользоваться нитью и меняйте зубную щетку не реже раза в три месяца», — добавил он.

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      Алиса Дмитриева
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