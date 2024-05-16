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16:49, 16 мая 2024Бывший СССР

Зеленский ветировал закон об увольнении украинцев за связи с россиянами

Зеленский ветировал закон об увольнении скрывших связи с россиянами украинцев

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, разрешающий увольнение скрывших связи с россиянами украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«В карточке законопроекта указано, что президент вернул его в [Верховную] Раду с предложениями», — говорится в публикации. Какие именно предложения внес глава государства, не уточняется.

В конце апреля стало известно о принятии Верховной Радой Украины закона, согласно которому граждан могут начать увольнять с работы за сокрытие родственных или иных связей с россиянами и жителями «временно оккупированных территорий республики». Уточнялось, что законопроект был предложен депутатами правящей украинской партии «Слуга народа» еще в 2022 году.

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      Екатерина Грищенко
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