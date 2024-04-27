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00:30, 27 апреля 2024Бывший СССР

Украинцев начнут увольнять за сокрытие связей с россиянами

Рада приняла закон, разрешающий увольнять скрывших связи с россиянами украинцев

Фото: Freepik

Верховная рады Украины приняла закон, согласно которому граждан могут начать увольнять с работы за сокрытие родственных или иных связей с россиянами и жителями «временно оккупированных территорий республики». Увольнение грозит именно за несообщение такой информации работодателю, пишет KP.RU, ссылаясь на данные Судебно-юридической газеты.

«Предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится» на территории РФ — такой пункт относится к правилам внутреннего трудового распорядка.

В результате в законах Украины появятся три новых основания для увольнения: действия или бездействия работника, которые могут способствовать государству-агрессору, несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка (к нему относятся связи с жителями России) и вступление в силу судебного вердикта.

Издание уточняет, что законопроект появился еще в 2022 году, его зарегистрировала группа депутатов от партии действующего президента республики Владимира Зеленского «Слуга народа». Реализовать его решили сейчас, в условиях острого дефицита кадров (74 процента) в украинских компаниях.

Ранее сообщалось, что на Украине отправят служить всех ограниченно годных. Их будут привлекать к выполнению специфических задач, связанных с потребностями обороны и фронта.

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      Александра Синицына
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