Женщин предупредили о последствиях уборки без перчаток

Дерматолог Антонова: уборка без перчаток грозит воспалением и дерматитами

Уборка с чистящими средствами без перчаток грозит многими осложнениями, предупредила врач-дерматолог, врач-венеролог, врач-миколог Дарья Антонова. О последствиях такой уборки для кожи она рассказала женщинам в беседе с «Газетой.Ru».

Антонова обратила внимание, что в составе любого чистящего средства содержатся сильные растворители, которые смывают с кожи защитный секрет сальных желез — себум. «Кожное сало, пот и кислоты на коже человека образуют гидролипидную мантию, которая служит врожденной защитой от проникновения внутрь организма болезнетворных бактерий, вирусов и грибков. Помимо защитной функции, водно-жировая мантия сама по себе является естественным увлажняющим фактором, а также способствует уменьшению трансэпидермальной потере воды, другими словами, не дает испаряться влаге с поверхности нашей кожи», — разъяснила дерматолог.

Пользуясь моющими средствами без защиты, продолжила врач, человек делает кожу уязвимой для присоединения патогенной флоры и провоцирует развитие воспаления в коже. Также, добавила Антонова, воздействие на кожу химических веществ способствует развитию хронических дерматитов, экзем и других аллергодерматозов. Спасти кожу, отметила она, помогут простые резиновые хозяйственные перчатки.

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