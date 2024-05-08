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11:35, 8 мая 2024Забота о себе

Гуру уборки обратил внимание на частую ошибку при использовании пылесоса

Фото: PxHere

В доме существует много предметов и уголков, которые люди забывают пылесосить, говорит эксперт по пылесосам Джошу Уоррен. На эту ошибку он обратил внимание в беседе с изданием The Sun.

В частности, Уоррен призвал пылесосить, а не стирать занавески. Для этого подойдут специальные насадки-кисти, заверил специалист. Кроме того, он призвал пылесосить плинтуса и деревянную фурнитуру. Для этого подойдет мягкая щека. «Плюс — использование пылесоса означает, что не надо опускаться на четвереньки перед плинтусом, и уборка становится проще», — отметил гуру уборки.

Кроме того, отметил эксперт, многие люди забывают пылесосить зафиксированную обивку на мягкой мебели, потолки, на которых может скапливаться пыль и паутина, абажуры, матрасы, компьютерную технику, жалюзи и полки на шкафах.

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Ранее гуру уборки Вики Коллинз назвала способ, позволяющий отчистить матрас от въевшихся пятен, например от молока, автозагара или пота. По ее словам, для очистки матраса от пятен молока она использовала смесь из уксуса, соды и жидкого мыла.

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      Александра Лисица
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