Женщина попыталась провезти в Россию изделия из бивней мамонта под юбкой

ФТС: изделия из бивней мамонта изъяли у китаянки в Благовещенске

В Благовещенке у китаянки изъяли изделия из бивней мамонта. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

Женщина попыталась провезти в Россию из Китая шесть килограммов заготовок для сувениров, изготовленных из кости вымершего животного. Она примотала сырье к ногам скотчем и спрятала под объемной юбкой.

При пересечении границы и допросе в пункте пропуска в Благовещенске иностранка сильно нервничала, чем и привлекла внимание таможенников. Правоохранители изъяли у нее 537 брусков цвета слоновой кости. Китаянка призналась, что хотела сделать из них сувениры на продажу.

«Экспертиза подтвердила, что изъятый товар — полуфабрикат из бивней мамонта, — уточнили в ФТС. — Для его вывоза нужно разрешение Минкультуры и Росприроднадзора».

Таможенники возбудили административное дело, теперь нарушительнице грозит штраф до трехкратной стоимости товара с его конфискацией.

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