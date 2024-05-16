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08:03, 16 мая 2024Интернет и СМИ

Женщина проснулась среди ночи и увидела в спальне незваного гостя

Фото: Peter Faber / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Пользовательница Reddit с ником No-Push-4700 рассказала, что уже несколько ночей испытывает проблемы со сном из-за незваного гостя, посетившего сначала задний двор ее дома, а затем и спальню. Им оказался крупный соседский пес, без приглашения пробравшийся в дом через проем для собак во входной двери.

Во время первого визита собаки женщина испугалась, услышав вой во дворе. Неизвестный пес непонятным образом пробрался на участок, привлеченный, видимо, течкой у одной из собак автора сообщения. Несколько часов женщина искала владельца собаки с помощью районных групп в социальных сетях, пока, наконец, не обнаружила его. Собаку забрали лишь через четыре часа, ближе к семи утра.

Затем тот же пес приходил на участок днем, но муж женщины успел закрыть входную дверь и заблокировать проем для домашних животных. После этого состоялся еще один ночной визит, в ходе которого пес добрался до спальни женщины и разбудил ее. Собака с течкой куда-то спряталась, а ищущий ее самец в итоге снова отправился выть на задний двор.

В комментариях пользователи выразили недоумение в связи с тем, насколько беспечно автор поста относится к вопросам безопасности. Они обратили внимание на то, что, если даже крупный пес смог протиснуться в проем для животных, это сможет сделать грабитель или убийца. Кроме того, они рекомендовали выяснить, как именно животное попадает во двор.

Ранее сообщалось, что 49-летний россиянин решил подразнить дворовую собаку и едва не лишился полового органа. Мужчина поведал медикам, что до этого много пил со своими товарищами в Королеве.

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      Олег Давыдов
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