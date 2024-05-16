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05:00, 16 мая 2024Забота о себе

Зрелым женщинам назвали способы получать больше удовольствия от секса

Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom

Секс после менопаузы необязательно становится хуже, но он однозначно требует больше усилий и внимания, считает врач-гинеколог, специалист по менопаузе Шахзади Харпер. Ее мнение, а также советы других экспертов, как сделать секс ярче в зрелом возрасте, публикует The Guardian.

Харпер подчеркнула, что с возрастом женщины начинают по-другому возбуждаться: они не хотят секса, пока не начнут им заниматься. По ее словам, это означает, что на прелюдию и ласки требуется больше времени. «На самом деле надо осознать, что вы находитесь на другом жизненном этапе, все изменилось, но вы все равно можете наслаждаться близостью и получать удовольствие», — заверила специалистка.

Помимо того, что меняется отношение к сексу, тело тоже начинает работать иначе, отметила врач. Она назвала сухость влагалища одной из главных причин отказа от секса в зрелом возрасте. Чтобы не допустить этого, Харпер посоветовала использовать вагинальный эстроген местного применения, еще один способ — мастурбация.

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Уролог и специалист по сексуальной медицине Рэйчел Рубин добавила, что желание интимной близости зависит от четырех факторов: либидо, возбуждения, оргазма и боли. По ее словам, все эти факторы корректируются с помощью лекарств или психотерапии. Однако существует и еще один бесплатный и безопасный способ улучшить сексуальную жизнь, считает врач, — это сон. «Если я смогу уложить женщину спать, я значительно улучшу ее сексуальное здоровье», — заявила Рубин.

Профессор сексуального и репродуктивного здоровья в Лондонской школе гигиены Кэй Веллингс подтвердила, что усталость мешает наслаждаться сексом. Кроме того, она отметила, что на способность наслаждаться сексом влияет не только самочувствие, но и частота половых контактов.

Ранее сексопатолог Джордан Рулло подсказала технику достижения яркого оргазма. По ее словам, чтобы усилить приток крови к половым органам, надо глубоко дышать диафрагмой.

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      Алиса Дмитриева
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