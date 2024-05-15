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07:01, 15 мая 2024Забота о себе

Названа техника для достижения яркого оргазма

Фото: Khorzhevska / Shutterstock / Fotodom

Техника диафрагмального (брюшного) дыхания поможет достичь яркого оргазма, рассказала сексопатолог Джордан Рулло. Такой совет она назвала в комментарии для Woman & Home.

По словам Рулло, четыре из десяти женщин не могут достигать оргазма по разным причинам. Однако ситуацию во многих случаях можно исправить, заверила сексопатолог.

«Лучший способ получить яркий оргазм — это начать дышать глубоко. И в этом поможет диафрагмальное дыхание, увеличивающее приток кислорода и крови, а также активирующее парасимпатическую нервную систему. Все это способствует расслаблению», — объяснила Рулло.

Она отметила, что научиться диафрагмальному дыханию просто. Для этого нужно набрать воздух не только в грудь, но и в область диафрагмы. Затем положить одну руку на живот, другую — на грудь, чтобы понять, какая из них движется во время дыхания. При диафрагмальном дыхании должна двигаться та, что лежит на животе.

Ускорьте темп дыхания. Например, считайте один раз при вдохе, один — при выдохе, один — при вдохе, два — при выдохе и так далее

Джордан Руллосексопатолог
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      Алиса Дмитриева
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