Звезду «Слова пацана» раскритиковали в сети за новый имидж фразой «стал чушпан»

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев сменил имидж и был раскритикован в сети фразой «стал чушпан». Соответствующая публикация и комментарии появились в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 24-летний артист предстал напротив зеркала со своей супругой Азизой. Он примерил розовый свитер с рисунком. Кроме того, Минекаев показал новую стрижку с осветленным оттенком волос. Его избранница, в свою очередь, примерила светлые джинсы и кофту.

Поклонники оценили новый образ актера в комментариях под постом. «В сериале был нормальным пацаном, а в жизни как нефор», «Был пацан, а стал чушпан», «Марат уже не тот», «Зачем волос отращивать», — возмутились они.

В апреле звезда «Слова пацана» накупил брендовой обуви на сотни тысяч рублей. Он посетил магазин с уникальными кроссовками известных марок и приобрел пять пар обуви Nike для себя, своей супруги и друзей. Среди них — Air Jordan Retro за 190 тысяч рублей, а также SB Dunk за 70 тысяч рублей.