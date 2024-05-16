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17:23, 16 мая 2024Ценности

Звезду «Слова пацана» раскритиковали в сети за новый имидж фразой «стал чушпан»

Фото: @ruzil.minekaev

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев сменил имидж и был раскритикован в сети фразой «стал чушпан». Соответствующая публикация и комментарии появились в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 24-летний артист предстал напротив зеркала со своей супругой Азизой. Он примерил розовый свитер с рисунком. Кроме того, Минекаев показал новую стрижку с осветленным оттенком волос. Его избранница, в свою очередь, примерила светлые джинсы и кофту.

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Поклонники оценили новый образ актера в комментариях под постом. «В сериале был нормальным пацаном, а в жизни как нефор», «Был пацан, а стал чушпан», «Марат уже не тот», «Зачем волос отращивать», — возмутились они.

В апреле звезда «Слова пацана» накупил брендовой обуви на сотни тысяч рублей. Он посетил магазин с уникальными кроссовками известных марок и приобрел пять пар обуви Nike для себя, своей супруги и друзей. Среди них — Air Jordan Retro за 190 тысяч рублей, а также SB Dunk за 70 тысяч рублей.

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      Екатерина Ештокина
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