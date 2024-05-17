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08:38, 17 мая 2024Экономика

Российские сельхозпредприятия столкнулись с угрозой банкротства

«Ъ»: из-за майских заморозков части сельхозпредприятий России грозит банкротство

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Неожиданные майские заморозки в одной части России и засуха в другой стали серьезным ударом по сельхозпроизводителям, из-за чего небольшие хозяйства, и без того находившиеся в сложном финансовом положении в последние несколько лет, могут обанкротиться. Об этом со ссылкой на оценку ситуации участниками рынка и экспертами пишет «Коммерсантъ».

В аналитическом центре «Совэкон» ожидают, что потери урожая пшеницы составят около 3,9 миллиона тонн, что в денежном выражении составляет порядка 45 миллиардов рублей. От первоначальных ожиданий по сборам текущий прогноз отклоняется на 7,85 процента, сократившись до 85,7 миллиона тонн. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз по пшенице на 5,5 процента, до 86 млн тонн, по зерну — 5 процентов, до 135 миллионов тонн.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко ожидает, что урожайность упадет на 10 процентов, а глава ООО «Агрокомплекс Лабинский» Алексей Скоробогатов — на 10–30 процентов.

При этом источники в отрасли сомневаются в возможности выполнить обещания нового министра сельского хозяйства Оксаны Лут по пересеву пострадавших культур. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько согласен с тем, что пересеять пшеницу уже нельзя, а в случае остальных культур — сахарной свеклы, кукурузы, сои, нута — есть проблема засухи и отсутствия подходящих семян.

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Директор «Совэкона» Андрей Сизов констатирует, что из-за нехватки средств аграрии давно уже экономят на средствах защиты растений. Другой собеседник издания добавил, что небольшие хозяйства сокращают применение азотных удобрений, которые подорожали в два раза за три года, так что их урожайность будет снижаться и без заморозков.

При этом, по словам Сизова, официальные данные Минсельхоза по рентабельности растениеводства в размере 26 процентов завышены, для ряда культур она уже отрицательная, по зерновым составляет 17 процентов.

Решение проблемы для отрасли могла бы стать помощь государства, в том числе существенное снижение экспортных пошлин. Вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко указала, что Минсельхоз уже занимается этим вопросом, новые параметры могут объявить в конце мая. Однако в этом случае могут пострадать другие сектора производства продовольствия.

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      Платон Щукин
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