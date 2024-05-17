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09:01, 17 мая 2024Мир

Бежавший из Польши судья заявил о готовящемся ордере на его арест

Бежавший судья Шмидт рассказал, что готовится международный ордер на его арест

Фото: Maxim Guchek / Reuters

Бежавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт рассказал, что готовится международный ордер на его арест. Об этом сообщает ТАСС.

По словам судьи, попытки передать в посольство Польши в Минске пакет документов были безуспешными. «Польское консульство отказалось принять документы», — заявил Шмидт, добавив, что оттуда его могли насильно вывезти на родину.

«Первый этаж здания принадлежит Белоруссии. Если бы консул пригласил меня на кофе на второй этаж, экстерриториальный, то меня бы вывезли в Польшу», — рассказал бежавший судья.

15 мая польский суд заочно арестовал на три месяца судью Томаша Шмидта, который в знак протеста и несогласия с политикой Варшавы уехал в Белоруссию.

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      Лина Пивоварова
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