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23:25, 17 мая 2024Силовые структуры

Бросившего гранату в сослуживцев по пьяни сержанта признали виновным

«Ъ»: бросившего гранату в мобилизованных сержанта Лобовикова признали виновным

Присяжные Второго Западного окружного военного суда признали виновным бывшего командира взвода сержанта Дмитрия Лобовикова, который, пребывая в состоянии алкогольного опьянения после празднования старого Нового года, бросил гранату в сослуживцев. В результате жертвами стали семь мобилизованных, еще десять человек оказались ранены, напомнил «Ъ».

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      Александра Синицына
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