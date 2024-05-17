Бросившего гранату в сослуживцев по пьяни сержанта признали виновным

«Ъ»: бросившего гранату в мобилизованных сержанта Лобовикова признали виновным

Присяжные Второго Западного окружного военного суда признали виновным бывшего командира взвода сержанта Дмитрия Лобовикова, который, пребывая в состоянии алкогольного опьянения после празднования старого Нового года, бросил гранату в сослуживцев. В результате жертвами стали семь мобилизованных, еще десять человек оказались ранены, напомнил «Ъ».