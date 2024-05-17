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13:16, 17 мая 2024Силовые структуры

Бывшего замминистра российского региона взяли под домашний арест

Суд отправил под домашний арест экс-замглавы минздрава Красноярского края
Анна Москвина

Анна Москвина. Кадр: ДЕЛА Красноярск / YouTube

Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 июля бывшему замминистра здравоохранения Красноярского края Анне Москвиной, обвиняемой в превышении полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, чиновнице вменяется причинение ущерба в 126,5 миллиона рублей при приобретении медицинского оборудования в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе красноярского управления Следственного комитета России. В ведомстве указали, что замминистра дала указание о покупке несертифицированного медоборудования на сумму 98,5 миллиона рублей и рентгеновского аппарата стоимостью 28 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов ФСБ.

25 апреля Тверской суд Москвы арестовал бывшего зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову, подозреваемую в коррупции.

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      Любовь Ширижик
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