Бывшего замминистра российского региона взяли под домашний арест

Суд отправил под домашний арест экс-замглавы минздрава Красноярского края

Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 июля бывшему замминистра здравоохранения Красноярского края Анне Москвиной, обвиняемой в превышении полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, чиновнице вменяется причинение ущерба в 126,5 миллиона рублей при приобретении медицинского оборудования в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе красноярского управления Следственного комитета России. В ведомстве указали, что замминистра дала указание о покупке несертифицированного медоборудования на сумму 98,5 миллиона рублей и рентгеновского аппарата стоимостью 28 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов ФСБ.

25 апреля Тверской суд Москвы арестовал бывшего зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову, подозреваемую в коррупции.