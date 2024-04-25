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18:21, 25 апреля 2024Силовые структуры

Бывшего зампреда подмосковного правительства арестовали за коррупцию

Экс-зампреда правительства Подмосковья Стригункову арестовали по делу о взятке
Начало событий в новости Следователь раскрыл сумму взяток по делу экс-зампреда правительства Подмосковья
Светлана Стригункова

Светлана Стригункова. Кадр: Telegram-канал Mash

Тверской суд Москвы арестовал бывшего зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову, подозреваемую в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Экс-чиновница пробудет в СИЗО до 15 июня. Ранее с ходатайством об ее аресте обратился следователь по делу.

О задержании Стригунковой стало известно в среду, 24 апреля. По предварительной информации, она подозревается в получении взяток на общую сумму не менее 123 миллионов рублей при реализации проектов по ремонту больниц.

Ранее по этому же делу был задержан заместитель министра здравоохранения Подмосковья Александр Захаров.

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      Олеся Мицкевич
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