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20:11, 24 апреля 2024Силовые структуры

Бывший зампредседателя подмосковного правительства задержана за получение взяток

Экс-зампредседателя правительства Подмосковья задержана за взятку в 150 млн руб.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Москве сотрудники полиции задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову по делу о многомиллионных взятках. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Экс-чиновница подозревается в получении денежных средств на сумму не менее 150 миллионов рублей. Эти деньги выплачивались ей в качестве благодарности от компаний, занимающихся капитальным и текущим ремонтом подмосковных больниц. В ходе обысков в ее доме были изъяты крупные суммы наличными, множество предметов роскоши и ценностей.

По информации оперативников, Стригункова регулярно получала взятки от владельцев строительных фирм как во время работы в подмосковном Минздраве, так и на должности в правительстве Московской области. Позже в криминальных схемах ее сменил Александр Захаров, который ранее был задержан в рамках этого же дела.

После задержания мужчина написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Такое же решение 25 марта приняла Стригункова, когда Захаров находился в СИЗО, и в тот же день была освобождена от должности.

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      Олеся Мицкевич
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