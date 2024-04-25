Следователь раскрыл сумму взяток по делу экс-зампреда правительства Подмосковья
Бывшему заместителю председателя правительства Московской области Светлане Стригунковой вменяется получение взяток на общую сумму не менее 123 миллионов рублей. Об этом заявил в суде следователь, передает РИА Новости.
Экс-чиновница покровительствовала одной фирме, обеспечивая ее тендерами на ремонт больниц на территории всей области, отмечает Telegram-канал Mash. Через посредников Стригункова получала вознаграждение за свои услуги.
Ей предъявлено обвинение в получении взяток. Следователь обратился в суд с ходатайством об аресте Стригунковой.
Экс-чиновницу задержали 24 апреля по подозрению в коррупции. Во время обысков в ее доме были обнаружены и изъяты крупные суммы наличными, предметы роскоши в большом количестве и ценности.
По этому же делу был задержан Александр Захаров, который заменил экс-чиновницу в криминальных схемах. Он покинул должность по собственному желанию.