Следователь раскрыл сумму взяток по делу экс-зампреда правительства Подмосковья

СК вменяет экс-зампреду правительства МО Стригунковой взяток на 123 млн руб.

Бывшему заместителю председателя правительства Московской области Светлане Стригунковой вменяется получение взяток на общую сумму не менее 123 миллионов рублей. Об этом заявил в суде следователь, передает РИА Новости.

Экс-чиновница покровительствовала одной фирме, обеспечивая ее тендерами на ремонт больниц на территории всей области, отмечает Telegram-канал Mash. Через посредников Стригункова получала вознаграждение за свои услуги.

Ей предъявлено обвинение в получении взяток. Следователь обратился в суд с ходатайством об аресте Стригунковой.

Экс-чиновницу задержали 24 апреля по подозрению в коррупции. Во время обысков в ее доме были обнаружены и изъяты крупные суммы наличными, предметы роскоши в большом количестве и ценности.

По этому же делу был задержан Александр Захаров, который заменил экс-чиновницу в криминальных схемах. Он покинул должность по собственному желанию.