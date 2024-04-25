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17:29, 25 апреля 2024Силовые структуры

Следователь раскрыл сумму взяток по делу экс-зампреда правительства Подмосковья

СК вменяет экс-зампреду правительства МО Стригунковой взяток на 123 млн руб.
Начало событий в новости Бывшего зампреда правительства Подмосковья захотели арестовать за коррупцию

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Бывшему заместителю председателя правительства Московской области Светлане Стригунковой вменяется получение взяток на общую сумму не менее 123 миллионов рублей. Об этом заявил в суде следователь, передает РИА Новости.

Экс-чиновница покровительствовала одной фирме, обеспечивая ее тендерами на ремонт больниц на территории всей области, отмечает Telegram-канал Mash. Через посредников Стригункова получала вознаграждение за свои услуги.

Ей предъявлено обвинение в получении взяток. Следователь обратился в суд с ходатайством об аресте Стригунковой.

Экс-чиновницу задержали 24 апреля по подозрению в коррупции. Во время обысков в ее доме были обнаружены и изъяты крупные суммы наличными, предметы роскоши в большом количестве и ценности.

По этому же делу был задержан Александр Захаров, который заменил экс-чиновницу в криминальных схемах. Он покинул должность по собственному желанию.

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      Любовь Ширижик
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