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18:16, 25 апреля 2024Силовые структуры

Следствие нашло зарубежную недвижимость у экс-зампреда правительства Подмосковья

СК: у экс-зампреда правительства МО Стригунковой есть недвижимость за рубежом
Начало событий в новости Следователь раскрыл сумму взяток по делу экс-зампреда правительства Подмосковья

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России обнаружил наличие зарубежной недвижимости у бывшего заместителя председателя правительства Московской области (МО) Светланы Стригунковой, которая обвиняется в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам следователя, выступающего в Тверском суде Москвы с ходатайством об избрании экс-чиновнице меры пресечения, имущество Стригунковой зарегистрировано на подконтрольных лиц. На этом основании он просит заключить ее под стражу, чтобы она не скрылась. К тому же у нее есть второй загранпаспорт, который следствие не изъяло при обыске.

Следователь также заявил, что участники уголовного дела сообщили об оказываемом на них давлении, а у Стригунковой имеются связи с высокопоставленными должностными лицами, благодаря которым она может помешать расследованию.

Стригунковой вменяется получение взяток на общую сумму не менее 123 миллионов рублей. Она, по данным следствия, покровительствовала одной фирме, обеспечивая ее тендерами на ремонт больниц на территории всей области. Ей предъявлено обвинение в получении взяток.

Экс-чиновницу задержали 24 апреля по подозрению в коррупции. Во время обысков в ее доме были обнаружены и изъяты крупные суммы наличными, предметы роскоши в большом количестве и ценности.

По этому же делу был задержан Александр Захаров, который заменил экс-чиновницу в криминальных схемах. Он покинул должность по собственному желанию.

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      Любовь Ширижик
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